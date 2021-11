C'è voluto il quinto atto del match per decretare il vincitore dell'anticipo della settimana giornata di Superlega. Tra la Top Volley e la Vero Volley Monza è stata battaglia vera, in un match durato oltre due ore. Alla fine ad esultare al tie break è stata Monza. Alla Top il merito di non aver mollato la partita fino all'ultimo, ma anche la pecca di non averla chiusa quando poteva, cioè sul 14-12 al quinto set.

IL TABELLINO

Cisterna-Monza 2-3 (18-25; 25-23; 23-25; 25-16; 14-16)

Top Volley Cisterna: Zingel 11, Cavaccini (L), Wiltenburg 4 , Giani ne , Maar 17, Rinaldi 14 , Dirlic 11 , Picchio (L) ne , Bossi 1 , Baranowicz , Szwarc 9, Raffaelli 1. All.: Soli.

Vero Volley Monza: Grozdanov 3 , Karyagin 2 , Calligaro , Dzavoronok 25 , Orduna 2 , Federici (L), Galliani ne , Grozer 20 , Galassi 7, Beretta 2, Mitrasinovic , Davyskiba 16 , Giannotti , Rossi , Gaggini (L) ne. All.: Ecchieli

Arbitri: Luciani e Mattei.

Note Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 17, ric.prf 27%, att. 52, muri 11. Vero Volley Monza: ace 22, err.batt. 13, ric.prf 24%, att. 47%, muri 9