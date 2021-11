Martedì mattina a Sabaudia, presso il Teatro Fiamme Gialle, si è svolta la cerimonia di premiazione degli atleti di canoa e canottaggio delle Fiamme Gialle che hanno partecipato e conquistato prestigiose medaglie alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Protagonisti dell'evento, la medaglia d'oro olimpica nel doppio Pesi Leggeri femminile Valentina Rodini, le medaglie di bronzo in quattro senza Senior, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, i finalisti del quattro di coppia Senior, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier, i componenti della spedizione azzurra del canottaggio, Luca Chiumento e Clara Guerra e della canoa, Samuele Burgo e Luca Beccaro.

Tra i premiati anche il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di canottaggio, Francesco Cattaneo, che ha conquistato in due edizioni dei Giochi la bellezza di 4 medaglie di bronzo e una d'oro, riportando l'Italia ai vertici mondiali dello sport del remo. Mancava Alessandra Montesano, ora negli States presso l'Ohio State University dove sta svolgendo un percorso di studio oltre ad essere impegnata negli allenamenti con la squadra universitaria. Ha comunque partecipato con un collegamento in diretta streaming, nonostante in Ohio fosse notte inoltrata.

A fare gli onori di casa il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Flavio Aniello. Parole di orgoglio e di profonda gratitudine sono giunte dal Presidente della Federazione Italiani Canoa Kayak Luciano Bonfiglio e dal numero uno della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. A chiudere gli interventi il Prefetto di Latina, Dott. Maurizio Falco.

Presenti in sala per omaggiare i campioni delle Fiamme Gialle, numerose autorità politiche, tra le quali il Presidente della Provincia, Dott. Domenico Vulcano, il Sindaco di Sabaudia, Avv. Giada Gervasi, il Sindaco di Fondi, Dott. Beniamino Maschietto, il Sindaco di Maenza, Dott. Claudio Sperduti e in rappresentanza del Sindaco di Priverno, l'Assessore Luigina Vellucci. Tra le autorità militari intervenute, il Generale Ispettore per gli Istituti d'Istruzione della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Carlo Ricozzi, il Comandante della 4^ Brigata Telecomunicazioni dell'Aeronautica, Gen.B. Sandro Sanasi, il Comandante dell'Artiglieri Contraerei, Gen.B. Fabrizio Argiolas, il Questore di Latina, Dott. Michele Spina, Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. T.ST Umberto Maria Palma, Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Lorenzo D'Aloia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, C.F. Angelo Napolitano, il Comandante di Mariremo Sabaudia, C.F. Francesco Vittorio Trizza e il Responsabile delle Fiamme Oro di Sabaudia, Isp. Sup. Stefano Schivo.