Saranno gli stadi "Benito Stirpe" di Frosinone e "Domenico Francioni" di Latina ad ospitare dal 5 all'8 gennaio la Final Four della Supercoppa, la competizione che metterà in palio il primo titolo del nuovo anno del calcio femminile italiano. Le squadre partecipanti saranno Juventus e Milan, prima e seconda nell'ultimo campionato, la Roma come vincitrice della Coppa Italia e il Sassuol

Il sorteggio effettuato in Figc ha stabilito che la semifinale tra Roma e Milan si disputerà il 5 gennaio alle 14.30 a Latina, mentre Juventus-Sassuolo è in programma alle 17.30 nell'impianto di Frosinone, dove sabato 8 gennaio alle 14.30 si giocherà anche la finale. Tutti e tre i match saranno visibili in diretta su TimVision e La7. «Ringrazio i comuni e le società sportive di Frosinone e Latina - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani - inaugureremo il 2022 con questo prestigioso appuntamento».