Giampaolo, per tutti "Tronco", il 26 novembre 2002, per raggiunti limiti di età, ha lasciato la Guardia di Finanza con il grado di Maresciallo Aiutante.

E' stato allenatore della Sezione Canoa delle Fiamme Gialle dal 1976 al 2002. Con i suoi atleti, ha conquistato, oltre a numerose medaglie in ambito internazionale, continentale e mondiale, anche il bronzo alle Olimpiadi di Barcellona ‘92, due medaglie d'oro e due d'argento ai Giochi di Atlanta '96 e una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sidney 2000. Ha allenato Campioni del calibro di Antonio Rossi, Beniamino Bonomi, Bruno Dreossi, Antonio Scaduto e Andrea Facchin, atleti che hanno segnato la storia delle Fiamme Gialle e della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Nato a Preganziol (Treviso) il 10 dicembre 1940, si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il 23 ottobre 1960. Durante la sua carriera agonistica ha praticato sia il canottaggio che la canoa. Ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco 1972 in "due con" e a diversi Campionati del Mondo di canottaggio. Da canoista ha conquistato due titoli di Campione d'Italia Senior nella canadese.

Si è spento questa notte Giampaolo Tronchin, ex atleta delle Fiamme Gialle e successivamente Tecnico della canoa gialloverde.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli