La Top Volley Cisterna si deve arrendere ad una Lube Civitanova famelica e soprattutto vogliosa di riscattare la sconfitta interna al tie-break contro Modena. I marchigiani senza le stelle Zaytsev e Juantorena in campo, si affidano ad un superlativo Simon (Mvp del match) ed al brasiliano Lucarelli superando la Top per 3-0. La rosa a disposizione di Blengini è tale da sopperire anche grandi assenze. Non è proprio così in casa Top Volley che per la prima volta deve fare a meno di Szwarc (per lui probabilmente stagione finita) e che invece avrebbe fatto proprio comodo ieri sera. Perché i pontini hanno giocato ad alto ritmo nei primi due set e lasciando il passo soltanto nel terzo atto della contesa.

IL TABELLINO

Cisterna-Civitanova 0-3 (23-25; 23-25; 15-25)

Top Volley Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Wilenburg 1, Giani ne, Maar, Saadat ne, Rinaldi 1, Lanza 8, Dirlic 12, Picchio (L) ne, Bossi 7, Baranowicz 2, Raffaelli. All.: Soli.

Cucine Lube Civitanova: Garcia 13, Kovar 6, Sottile, Marchisio (L), Juantorena ne, Jeroncic ne, Balaso (L), Santos Souza 16, Zaytsev ne, Diamantini, Simon 15, De Cecco, Anzani 5, Yant Herrera 1. All.: Blengini.

Arbitri: Cesare e Rolla.

Note: Top Volley Cisterna: ace 3, err.batt. 12, ric.prf 24%, att. 51%, muri 5. Cucine Lube Civitanova: ace 7, err.batt. 11, ric.prf 30%, att. 60%, muri 6. Spettatori 1610.