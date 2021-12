Vittorie che fanno bene al cuore e alla classifica. Vittorie dal significato profondo, come quell'ultimo periodo giocato in maniera favola dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket pronta, ieri sera, ad espugnare Forlì e a centrare la prima vittoria stagionale lontano dal PalaBianchini: 66-77 il finale. IL TABELLINO Forlì-Latina 64-77 (12-24; 18-12; 19-8; 17-33) Unieuro Forlì: Giachetti 12, Natali 2, Palumbo 4, Bolpin 13, Hayes ne, Sampieri ne, Ndour ne, Benvenuti 2, Carroll JR 17, Bruttini 6, Pullazi 10. Coach: Dell'Agnello. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 8, Lautier 6, Passera 1, Veronesi 11, Mouaha 11, Henderson14, Bozzetto 5, Radonjic 11, Fall 10, Ambrosin ne. Coach Gramenzi. Arbitri: Wassermann, Morassutti, Tarascio

