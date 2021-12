La Top Volley si ferma sul più bello contro una fortissima Modena capace di incassare e rimanere a galla quando tutto sembrava perso. Finisce con una sconfitta al tie-break la decima giornata della formazione pontina, capace di portarsi avanti 2-0 contro i più quotati avversari, ma colpevoli di non aver chiuso la gara quando potevano, lasciandosi riprendere prima sul 2-2 e poi cedendo all'ultimo atto 2-3 (Mvp Nimir). Un punto comunque che muove la classifica della Top e dimostra come questa squadra gioca alla pari con tutte le formazioni della Superlega.

IL TABELLINO

Cisterna-Modena 2-3 (27-25; 25-19; 18-25; 18-25; 11-15)

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Cavaccini (L), Saadat, Wilenburg 4, Giani ne, Maar 19, Rinaldi 12, Dirlic 15, Picchio (L) ne, Bossi 11, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Soli.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende, Van Garderen, Golini (L) ne, Sanguinetti, Stankovic 9, Ngapeth s, Ngapeth E. 18, Sala ne, Abdel-Aziz 24, Salsi, Leal 18, Mazzone 12, Rossini (L). All. Giani A.

Arbitri: Giardini-Curto

Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt.8, ric.prf 23%, att. 47%, muri 7. Leo Shoes PerkinElmer Modena: ace 4, err.batt. 18, ric.prf 33, att. 53%, muri 9