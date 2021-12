Tutto bene quel che finisce bene, ma ancora una volta la solita amnesia nel terzo quarto stava per costar caro alla Benacquista Assicurazioni che ieri sera è dovuta ricorrere all'overtime per avere ragione di un Next Nardò che dopo i primi due quarti di gioco sembrava letteralmente in balia della formazione nerazzurra: 102-97 il finale e seconda vittoria consecutiva, quarta in campionato, per la squadra di coach Gramenzi capace, però, di saper soffrire sino alla fine e di portare a casa un successo di vitale importanza per la propria classifica.

IL TABELLINO

Latina-Nardò 102-97 (25-21; 23-14; 17-29; 28-29; 9-4 d.t.s)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 4, Lautier 6, Passera 8, Veronesi 16, Mouaha 7, Henderson 18, Bozzetto 9, Radonjic 21, Fall 10, Ambrosin 3. Coach Gramenzi.

Next Nardò: Ferguson 27, Poletti 19, Fallucca 23, Leonzio 3, La Torre 3, Jerkovic, Burini, Tyrtyshnik ne, Mirkovski ne, Thomas 16. Coach: Gandini.

Arbitri: Boscolo Nale, Tallon, Saraceni.