L'Opus Sabaudia cede al tie-break (2-3) nel match con il Modica giocato al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina visto l'allagamento del palazzetto di Sabaudia. Sul campo la formazione pontina ha prima incassato i primi due set prima di recuperare vincendo il terzo e il quarto: il capolavoro del Sabaudia s'è fermato a un metro dalla fine con il tie-break strappato dal Modica (12-15). «Per noi è stato imbarazzante doverci trasferire all'improvviso per poter disputare questa partita di serie A, ringraziamo il Comune di Cisterna, la Top Volley, ma anche il Modica - afferma il presidente Alessandro Pozzuoli - Dobbiamo risolvere questo problema perché noi abbiamo tantissime attività con il settore maschile e femminile, chiediamo la massima comprensione per risolvere perché i sacrifici che facciamo non possono essere dispersi per queste motivazioni».