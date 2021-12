Lo splendido scenario del Salone d'Onore del Coni al Palazzo H del Foro Italico a Roma ha fatto da cornice, ieri mattina, al tradizionale incontro di fine anno delle Fiamme Gialle con la stampa e le Autorità. All'interno un contenitore di molteplici iniziative: dalla presentazione della stagione agonistica 2022, che prevede importanti appuntamenti nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano naturalmente le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del prossimo mese di febbraio a Pechino, con due atleti gialloverdi, Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli, portabandiera, alla premiazione degli atleti delle Sezioni Giovanili che si sono particolarmente distinti nella stagione appena conclusa, dalla presentazione del calendario da tavolo, all'assegnazione di numerosi premi speciali.

Alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Vice Presidente Vicario del CIP Roberto Valori, del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, dei Membri Onorari del Comitato Olimpico Internazionale Franco Carraro e Manuela Di Centa, di Alessandro Onorato, Assessore allo Sport di Roma Capitale e Roberto Tavani, delegato allo sport del Presidente Regione Lazio nonchè di numerosi Membri di Giunta, Presidenti federali ed Autorità sportive e militari, le Fiamme Gialle hanno premiato i migliori atleti delle Sezioni Giovanili che, nella stagione appena conclusa, hanno conseguito risultati d'eccellenza in campo nazionale e internazionale. Successivamente, momento clou della cerimonia, i premi legati alle grande imprese di questo 2021 che stiamo per salutare.

Il III Nucleo Atleti gialloverde sezione canoa e canottaggio di stanza a Sabaudia e la sezione velica del IV Nucleo Atleti di Gaeta, hanno giustamente gonfiato il petto per i premi assegnati a Valentina Rodini e Ruggero Tita, entrambi oro olimpici ai Giochi di Tokio. Particolarmente toccante il momento della premiazione alla carriera attribuito al triplista gialloverde Fabrizio Donato, nativo di Latina, primatista italiano outdoor e indoor, pluricampione europeo e vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2021, che ha dato addio all'attività agonistica.

Il premio denominato "compagni di viaggio" a Luna Rossa Prada Pirelli Team, per la splendida vittoria nella Prada Cup ottenuta con a bordo tre ex velisti Fiamme Gialle e, in particolare, Romano Battisti, al Centro Diurni Disabili "San Martino", per aver contribuito all'abbellimento della caserma del III Nucleo Atleti a Sabaudia con i propri manufatti.

Importanti anche i riconoscimenti agli atleti delle sezioni giovanili che si sono distinti nella stagione agonistica 2021, tra cui spiccano i canottieri Emanuele Capponi e Matteo Martori, rispettivamente oro nel "quattro con" ai campionati europei under 23 e argento nel "quattro di coppia" ai campionati mondiali under 23.

«I successi straordinari di quest'anno - ha spiegato nel suo intervento il presidente del Coni, Giovanni Malagò - che almeno ancora per qualche giorno mi possono far vivere di rendita, hanno fatto bene al Paese. C'è grande soddisfazione nel Coni nel sapere di poter contare sull'impegno della Guardia di Finanza nello sport».