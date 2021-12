Tutta un'altra Benacquista da venti giorni a questa partita e, semmai ci fosse bisogno di confermare quanto di buono il quintetto di coach Gramenzi sta riuscendo a confezionare nell'ultimo periodo, come la più brava delle commesse di via del Corso, ecco la vittoria straripante di ieri sera contro il fanalino di coda Fabriano, a ribadirlo.

Tris di vittorie e via di corsa a scalare posizioni in classifica per una squadra che sta trovando, soprattutto nelle rotazioni dei propri uomini, quel valore aggiunto mancato, forse, all'inizio di questa stagione: 91-77 il finale del match contro Fabriano con un Fall stratosferico autore di 31 punti (41 di valutazione, tanta roba signori).

IL TABELLINO

Latina-Fabriano 91-77 (26-25; 17-12; 29-18; 19-22)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 6, Lautier 10, Passera 5, Veronesi 11, Mouaha 6, Henderson 15, Bozzetto, Radonjic 7, Fall 31, Ambrosin. Coach Gramenzi.

Ristopro Fabriano: Benetti 11, Smith 15, Baldassarre 23, Onesta ne, Re 6, Caloia, Matrone 3, Marulli 10, Gulini 3, Thioune 6. Coach: Pansa.

Arbitri: Masi, Yang Yao, Mottola