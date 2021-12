IL TABELLINO Cisterna-Ravenna 3-0 (25-16; 25-16; 25-16) Top Volley Cisterna: Zingel 11, Cavaccini (L), Saadat 2, Wilenburg ne, Giani, Maar 10, Rinaldi 9, Dirlic 16, Picchio (L) ne, Bossi 6, Baranowicz 1, Raffaelli ne. All.: Soli. Consar R.C.M. Ravenna: Vukasinovic 10, Biernat, Pierazzoli (L), Erati 3, Franca Andre Luiz, Ulrich 2, Goi (L), Dimitrov, Klapwijk 7, Ljaftov 4, Comparoni 1, Orioli 2, Candeli ne, Fusaro 3.All.: Zanini. Arbitri: Ilaria Vagni e Stefano Caretti Note: Top Volley Cisterna: ace 4, err.batt. 10, ric.prf 32%, att. 65%, muri 12. Consar RCM Ravenna: ace 1, err. batt. 12, ric.prf 29%, att. 42%, muri 4. MVP: Dirlic.

Un 25-16 periodo che consegna alla squadra di Fabio Soli tre punti importanti per la classifica.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Un 3-0 pulito, senza sbavature e mai in discussione. Netta la differenza di valori, ieri sera, tra la Top Volley Cisterna e la Conser R.C.M. Ravenna.

