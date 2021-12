Erano presenti anche alcuni atleti del Gruppo Olimpico in raduno a Sabaudia con l'oro Pesi Leggeri nel doppio di Valentina Rodini e Federica Cesarini, due del quattro senza bronzo olimpico a Tokio, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo e il doppio pl maschile anch'esso bronzo olimpico in Giappone, Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta

E' stato presentato questa mattina, nell'aula consiliare del Comune di Sabaudia, il logo ufficiale dei prossimi Europei Under 19 di canottaggio che si terranno sul lago di Paola il 21 e 22 maggio 2022. Un logo speciale, con World Rowing, la Federazione Internazionale, pronta a sposare il territorio Pontino e di Sabaudia ospitando nel logo la torre comunale, simbolo della Città delle Dune. La felicità del sindaco, Giada Gervasi, di una squadra importante e di notevole supporto composta da Regione Lazio, Provincia, CONI e Federazione Italiana Canottaggio oltre alla Marina Militare e a tutti i Gruppi sportivi Militari di stanza a Sabaudia dalla fine degli anni ‘50 e che fanno di questo posto la storia del Remo italiano e mondiale

