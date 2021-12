Il calcio è donna, perché sanno divertire ed entusiasmare al pari dei colleghi uomini. Latina, così come Frosinone, gonfiano il petto e ne hanno ben donde visto quello che accadrà al "Francioni" e al "Benito Stirpe" i primi giorni di un 2022 ormai alle porte. Ieri mattina, nell'affascinante location della sala Freccia Club alla stazione Tiburtina di Roma, è andata in scena la presentazione, moderata dalla giornalista e conduttrice di La7, Francesca Brienza, della 25esima edizione della Supercoppa italiana di calcio femminile.

La formula azzeccata della Final Four vedrà impegnate Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica nell'ultimo campionato, la Roma vincitrice della Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso la Serie A TimVision 2020/21 al terzo posto e che subentra alle rossonere in quanto, finaliste dell'ultima Coppa Italia, hanno acquisito il diritto a prendere parte alla competizione tramite il secondo posto in campionato. Queste le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane.

Latina con il "Francioni" e Frosinone con lo "Stirpe" saranno i teatri delle due semifinali in programma nel pomeriggio del 5 gennaio.

Alle 14.30, a Piazzale "Serratore", faranno capolino Milan e Roma, mentre in terra ciociara, alle 17.30, Juventus e Sassuolo daranno vita alla seconda semifinale. La finale, sempre al "Benito Stirpe", è in programma sabato 8 gennaio con inizio alle 14.30. Una Supercoppa che avrà anche una madrina d'eccezione, Alessandra Amoroso, che si esibirà in occasione della finale dell'8 gennaio cantando la sua "Tutto accade", che diventerà l'Official Song della Divisione Calcio Femminile.

A Roma era presente anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta: "A Latina il movimento femminile è in grande crescita e ospitare due tra le più blasonate società della storia del calcio italiano ci rende particolarmente orgogliosi - ha spiegato il primo cittadino del capoluogo pontino - Questo appuntamento testimonia anche la bontà del lavoro svolto in sinergia dall'amministrazione comunale e dal Latina Calcio sullo stadio Francioni che proprio questa estate ha ottenuto, per la prima volta nella sua storia, l'agibilità per i grandi eventi".