Il poker è servito, ma c'è voluto un grande Henderson per spingere la Benacquista alla vittoria sulla Stella Azzurra Roma che vale i quartieri alti della classifica del girone "Rosso" di A2: 69-74 il finale con l'americano assoluto protagonista dopo un primo quarto di gioco anonimo. Il 2 gennaio, alla ripresa, la grande sfida contro Scafati. IL TABELLINO Stella Azzurra-Latina Basket 68-74 (20-14; 10-23; 21-20; 18-17) Stella Azzurra Roma: Raspino 8, Pugliatti 10, Innocenti, Nikolic 15, Menalo 4, Visentin 2, Ghirlanda ne, Jackson 12, Barbante 10, Salvioni, Ndzie, Marcius 4. Coach: D'Arcangeli. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Lautier 9, Passera 2, Veronesi 5, Mouaha 9, Henderson 25, Bozzetto 5, Radonjic 9, Fall 10, Ambrosin. Coach Gramenzi. Arbitri: Foti, Costa, Doronin.

Ennesimo successo in serie A2 per la squadra nerazzurra

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli