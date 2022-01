Il Milan vola in finale nella Supercoppa Ferrovie dello Stato ed il "Francioni" si veste di rossonero, nonostante il pubblico fosse tutto schierato con la Roma, regalando a Ganz e alle proprie ragazze una lauta rivincita dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia persa ai rigori della passata stagione. Partita agonisticamente molto valida, con un primo tempo di marca rossonera ed una ripresa, soprattutto dalla metà in poi, dove le giallorosse hanno davvero messo alle corde la formazione meneghina. Alla fine, però, ha vinto il Milan 2-1, regalandosi l'appendice finale di sabato al "Benito Stirpe".

IL TABELLINO

Roma-Milan 1-2

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Pettenuzzo, Di Guglielmo, Swaby, Bartoli (61' Lazaro); Giugliano, Haavi; Serturini (46' Ciccotti, 82' Rosa Mor), Glionna, Andressa; Pirone. A disp.: Soffia, Bernauer, Thaisa, Greggi, Baldi, Borini, Correlli. All.: Spugna.

Milan (3-4-3): Giuliani; Fusetti, Codina, Agard; Bergamaschi (67' Andersen), Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte (75' Longo), Guagni. A disp.: Arnadottir, Selimhodzic, Fedele, Babb, Premoli, Dal Brun. All.: Ganz

Arbitro: Michele Giordano (Assistenti: Tiziana Trasciatti e Stefano Camilli. IV Ufficiale: Silvia Gasperotti).

Reti: 32' Thomas, 36' Bergamaschi, 73' Ciccotti

Note: ammoniti Pettenuzzo, Panedas, Alves Da Silva. Rec. 0'pt, 4'st