Questo doppio piazzamento in classifica diventa ancora più prezioso se si analizza la graduatoria globale. Sabaudia, infatti, brinda a due regate al pari di Lucerna, lo storico tempio del canottaggio mondiale spesso citata come una sorta di Wimbledon del canottaggio

Sabaudia come Lucerna. Il lago di Paola al pari del mitico Rotsee. Il 2022 si apre con una notizia ed un riconoscimento inaspettato arrivato direttamente da World Rowing, ossia dalla federazione mondiale che al termine di ogni anno stila una classifica delle cinque gare più belle di tutta la stagione.

