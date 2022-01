In Corsa Libera ufficializza il calendario gare per la stagione 2022. Il Circuito podistico a premi, si articolerà in tappe da gennaio a dicembre, ripartendo di slancio dopo i tanti intoppi portati dalla pandemia di covid 19. Realizzato in collaborazione con Fidal e Opes, sarà funzionale al rilancio delle corse su strada ed alla promozione del territorio e del settore del running locale e regionale. Si compone provvisoriamente di ben 27 differenti manifestazioni, che potranno aumentare o variare in corso d'opera.

«Visto il periodo di grande incertezza legato alla realizzazione degli eventi, le adesioni ricevute sono da considerarsi un vero successo - commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, ideatore del circuito e membro per la provincia di Latina della cabina di regia corse su strada di Fidal Lazio. È il segno – prosegue Fioriello - che siamo vicini ad un ritorno alla normalità e che gli organizzatori stanno investendo con tutte le loro forze per riprendere in mano il settore con tutte le accortezze e gli accorgimenti del caso. Voglio ringraziare – conclude – tutti i presidenti delle 27 gare che compongono il circuito. A loro va la mia stima, per aver scelto di essere parte di un calendario che non è solo composto di date, ma di un vero e proprio progetto sportivo, culturale e turistico per tutto il 2022».

L'avventura comincerà il 6 febbraio. Ad inaugurare ufficialmente il circuito, sarà la Maratona Maga Circe in programma a Sabaudia e San Felice Circeo sulla triplice distanza di 42.195, 28 e 13 km. Organizza la gara, la stessa In Corsa Libera, che nel circuito porterà due competizioni.

IL PROGRAMMA

Nel mese di aprile troviamo fissata a domenica 24 la Pedagnalonga di Borgo Hermada - Terracina, con 21 e 10 km di gara organizzata dall'omonima società. Con data ancora da definire invece, in programma a Tivoli (RM) il Trofeo Fabrizio Irilli, sotto il coordinamento dalla Tivoli Marathon.

Il 1 maggio ospiterà la Castel Romano Run di 10 km, nei pressi del centro commerciale di Roma e realizzata dalla LBM, mentre il 15 maggio, spazio alla Mezza Maratona di Latina di In Corsa Libera con 21 e 7 km da percorrere a Latina, tra centro e mare. Ed ancora il 29 maggio la Fitness Montello Running presenta la Dal Cuore di Ninfa a Cisterna, che si svolgerà tra le zone di Ninfa e Cisterna per 15 km.

Arriviamo al mese di giugno ricco di appuntamenti. Giovedì 2 arriva l'Alba Run, competizione della Asd Il Girasole, che come il nome stesso anticipa, partirà alle prime luci del mattino da Latina per 10/14 km. Il 5 giugno va invece in scena la Maranto Sky Race, a Fondi, organizzata dalla Top Trail. Saranno due le distanze in scalata: 28 D+1.700 e 14 D+1.100. Si prosegue il 12 giugno con il Semprevisa Gravity Trail a Bassiano che prevede 15 km di tracciato organizzato dalla Gravity Bassiano. Il 19 giugno ancora la Fitness Montello Running con la Road To Maenza, gara di 20 e 13 km nel borgo maentino. Ed ancora, una corsa serale, la Notturna Olim Palus, organizzata dalla società Olim Palus Latina per il 25 giugno con un percorso di 9,7 km nel centro città.

Luglio si apre con un'altra gara serale, la Notturna Tre Torri di Ceprano (FR), organizzata dalla Polisportiva Atletica Ceprano sulla distanza di 10 km. Sempre il 2 luglio a Jenne (RM), va in scena la Jennesina di 10,2 km, coordinata dalla Tivoli Marathon. Con data di luglio ancora da definire, si attende Un'Americana in Pista, che si realizza a Latina sotto l'organizzazione della Nissolino Atletica Latina 80 e Nissolino Intesatletica.



Altre tre gare si svolgeranno invece in agosto: il 6 la Notturna di Borgo Hermada (Terracina), corsa di 8 km coordinata dalla Asd Pedagnalonga. Il 21 agosto la goliardica A Tutta Birra con 8 km da percorrere in località Le Ferriere sotto il controllo della Fitness Montello Running. Il 28 arriva il Circeo National Park Trail, tra Sabaudia e San Felice Circeo per 11 km studiati dall'Atletica Sabaudia.

Si giunge al 4 settembre con la Maratonina D'Autunno di Torrice (FR): 10,7 km a cura della Torrice Runners. Il 18 in programma la Corsa del Pane Genzanese a cura della Genzano Marathon con 10 km di tracciato. Domenica 25 arrivano invece i 10 km del Trofeo Città di Aprilia della Podistica Aprilia.

Il mese di ottobre si apre il 9 con la Strafrosinone, gara di 10 km e mezzo curata dall'Atletica Frosinone. Ed ancora Anxur Run del 16 ottobre con 10 km nel Territorio di Terracina a cura della Pipparunners. Torna la Fitness Montello Running con la Mare Lago delle Terre Pontine del 23 ottobre a Latina con due distanze: 32 e 21 km. Il mese si chiude con la Sagrantino Running del 30 ottobre con 25 e 13 km in quel di Montefalco (PG) organizzata dall'Athena Asd con la direzione tecnica dell'Atletica Sabaudia.

Dicembre chiude il calendario con tre competizioni: la Maranto Christmas Vertical di Fondi della Top Trail, offrirà l'8 dicembre un percorso di 2,8 km con dislivello D+800. Il 17, la Corsa di Natale per Telethon sarà una gara di 7 km che si terrà a Latina sotto l'organizzazione della Nissolino Atletica Latina 80 e Nissolino Intesatletica ed infine la Corriamo Tra i Presepi, gara di 8 km organizzata per il 26 dicembre a Maenza dalla Fitness Montello Running.



In Corsa Libera registra iscrizioni non solo a livello a locale, ma anche a livello internazionale, come accade per alcune gare con un trend in crescita che potenzia partecipazione ed il livello mediatico della competizioni stesse. Un circuito come più volte ribadito, non solo regionale, ma che ingloba un vasto comparto sportivo ed un pubblico sempre più accattivante con runners di vero livello, pronti a battersi a colpi di record.

Ci sarà dunque, tanto da realizzare e da offrire sia al territorio che al settore podistico stesso, che brama dalla voglia di tornare a macinare chilometri insieme ai tanti atleti che con passione e dedizione si cimentano nelle gare.

In Corsa Libera si mette così nuovamente in gioco e lascia la porta aperta a tutti gli organizzatori di gare podistiche che vorranno, per ovvia necessità, usufruire di un'iscrizione tardiva nelle date che rimarranno libere. Ogni competizione presentata sarà vagliata da una commissione che ne valuterà l'inserimento nel calendario, seguendo criteri tecnici, paesaggistici e di valorizzazione del territorio di svolgimento. Il Circuito podistico a partecipazione gratuita, si articola in tappe al termine delle quali verranno stilate diverse classifiche suddivise per categoria, società e classifica generale e prevede inoltre un montepremi finale di 6 mila euro.