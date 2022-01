Verona passa con pieno merito a Cisterna e per la Top Volley arriva la prima sconfitta in questo travagliato inizio di 2022. Un successo meritato per gli scaligeri, pronti a rimontare il set iniziale di svantaggio e a "cuocere" a fuoco lento una squadra, quella di Fabio Soli, che è mancata, soprattutto, in battuta (a parte l'avvio importante nel primo parziale) e in un giro palla troppo finalizzato verso un Dirlic che è mancato nei momenti cruciali.

IL TABELLINO

Cisterna-Verona 1-3 (25-23; 20-25; 23-25; 21-25)

Top Volley Cisterna: Zingel 6, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg 1, Giani ne, Maar 19, Rinaldi 10, Dirlic 16, Picchio ne, Bossi3, Baranowicz 2, Raffaelli 5. All.: Soli.

Verona Volley: Aguenier, Cortesia 11, Magalini ne, Vieira 1, Asparuhov 15, Mozic 23, Nikolic ne, Jensen 13, Spirito ne, Qafarena ne, Wounembana ne, Zanotti 6, Donati (L) ne, Bonami (L). All.: Stoytchev

Arbitri: Goitre e Boris

Note: Top Volley Cisterna: ace 6, err.batt. 10, ric.prf 33%, att. 41%, muri 7. Volley Verona: ace 4, err.batt. 17, ric.prf 30%, att. 47%, muri 10.