La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, numeri alla mano, sta pagando a caro prezzo l'infortunio di Fall e l'assenza dai campi di gioco. Prima di Natale e dello stop forzato, aveva messo insieme quattro vittorie consecutive. Ieri sera, a Roma, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per mano dell'Atlante Eurobasket: 84-78 il finale di partita sul quale, ha pesato, l'ultimo periodo di gioco dove, eccezion fatta per Henderson, il quintetto di Gramenzi ha pagato a caro prezzo i tanti errori in difesa. Alla squadra pontina non sono bastati nemmeno i cinque giocatori in doppia cifra.

IL TABELLINO

Eurobasket-Latina Basket 84-78 (24-20; 16-21; 18-21; 26-16)

Atlante Eurobasket Roma: Signorino, Di Camillo, Santini, Hill, Fanti, Viglianisi, Molinaro, Baldasso, Schina, Carroll, Pepe. Coach: Pilot.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket:Durante, Passera, Veronesi, Donati, Mouaha, Jackson, Henderson, Bozzetto, Radonjic, Ambrosin. Coach: Gramenzi.

Arbitri: Radaelli, Capurro, Morassutti.