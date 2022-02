IL TABELLINO Cisterna-Piacenza 3-0 (25-17; 26-24; 25-23) Top Volley Cisterna: Zingel 5, Cavaccini (L), Wiltenburg ne, Giani ne, Maar 12, Saadat ne, Rinaldi 8, Dirlic 19, Picchio ne, Bossi 8, Baranowicz, Raffaelli. All: Soli. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Lagumdzija 19, Russell 1, Recine 9, Tondo, Antonov, Rossard 11, Scanferla (L), Cester 1, Pujol, Holt 4, Caneschi 5, Catania. All.: Bernardi. Arbitri: Frapiccini e Saltalippi Note: Top Volley Cisterna: ace 1, err.batt. 9, ric.prf 31%, att. 57%, muri 11. Gas Sales Bluenergy: ace 1. err.batt. 14, ric.prf 33%, att. 49%, muri 5. MVP: Baranowicz

Riprende a marciare la Top Volley grazie alla splendida vittoria maturata ieri sera contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I pontini hanno offerto una prestazione super mettendo in cascina tre punti pesantissimi (visto anche il successo di ieri sera di Vibo ai danni di Taranto) e che fanno respirare ulteriormente i cisternesi, di sicuro più vicini alla zona playoff che a quella retrocessione. Ieri sera a prendersi la scena è stato l'ex di turno Baranowicz, Mvp del match autore di illuminanti giocate che hanno aperto il gioco ai bombardieri Maar, Dirlic e Rinaldi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli