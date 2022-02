La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, dopo un tempo supplementare, deve cedere alla capolista Givova Scafati, ma questa volta alla squadra nerazzurra vanno fatti solo i complimenti perché a 2" dalla fine dell'overtime, grazie al canestro di Radonjic, la squadra era avanti di un punto: 89-88. Il time out chiamato da Rossi portava al canestro incredibile di Rossato che di fatto regalava alla prima della classe una vittoria e due punti, a quel momento, insperati: 89-90 il finale.

