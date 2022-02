Due punti per la salvezza arrivati al termine di una partita incredibile che la Top Volley ha vinto in quello che era uno scontro diretto per la salvezza. Ieri sera a Vibo Valentia il sestetto di Fabio Soli ha tirato fuori il carattere dei giorni migliori e lo ha fatto quando tutto sembrava compromesse. Sul 14-12 al tie break per la Tonno Callipo Calabria, Dirlic e compagni hanno messo insieme quattro punti di vitale importanza che, di fatto, hanno consegnato alla formazione di Cisterna una vittoria che potrebbe valere doppio, che li fa salire a quota 22 in classifica, lasciando Vibo a quattro lunghezze.

IL TABELLINO

Vibo Valentia-Cisterna 2-3 (17-25; 21-25; 25-21; 25-17; 14-16)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Fromm 12, Nishida 19, Condorelli (L), Gargiulo, Borges 18, Saitta 3, Candellaro 7, Basic 8, Rizzo (L), Resende 14, Partenio ne, Nicotra 1, Nelli. All.: Baldovin.

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Cavaccini, Saadat, Wiltemburg 3, Giani, Maar 17, Rinaldi 9, Dirlic 23, Picchio, Bossi 4, Baranowcz 2, Raffaelli 2. All.: Soli

Arbitri: Simbari-Florian.

Note: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ace 9, err.batt. 27, ric.prf 27%, att. 43%, muri 7. Top Volley Cisterna: ace 8, err.batt. 10, ric,prf 31%, att. 37%, muri 10.