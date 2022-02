Ancora una sconfitta, la sesta consecutiva, maturata nei secondi finali per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, a Verona, ha giocato un gran partita, perdendo 82-80 contro la formazione scaligera. Davvero una maledizione questo 2022 per il quintetto di coach Gramenzi che continua, bisogna dirlo, ad essere in debito con la fortuna.

IL TABELLINO

Verona-Latina 82-80 (18-20; 12-16; 27-16; 25-28)

Tezenis Verona: Adobah ne, Caroti, Casarin 3, Johnson 14, Candussi 7, Nonkovic ne, Rosselli 2, Pini 12, Anderson 25, Udom, Grant 5, Spanghero 7. Coach: Ramagli.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 3, Passera 7, Veronesi 6, Mouaha 9, Jackson 10, Henderson 25, Bozzetto 4, Radonjic 14, Bagni ne, Ambrosin 6. Coach: Gramenzi

Arbitri: Martellosio, Costa, Maschietto