Piove, purtroppo, sul bagnato in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Ieri sera, a Ferrara, la formazione nerazzurra ha subito la settima sconfitta consecutiva in questi primi due mesi di un 2022 davvero brutto. Al quintetto di coach Gramenzi non sono bastati i 108 punti messi a referto. Dall'altra parte, infatti, Pacher e Mayfield hanno finito per fare la differenza portando in dote 61 dei 114 punti di una squadra capace di trovare, all'inizio dell'ultimo quarto, lo strappo decisivo per soffocare sul nascere il tentativo di restare in partita di Latina.

IL TABELLINO

Ferrara-Latina Basket 114-108 (25-23; 30-26; 25-25; 34-34)

Top Secret Ferrara: Mayfield 33, Pacher 28, Vencato 11, Fantoni 6, Fabi 15, Petrovic, Vildera 2, Galliera ne, Zampini 5, Panni 7, Filoni 7, Manfrini ne. Coach: Leka.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 7, Passera 8, Veronesi 9, Mouaha 6, Jackson 35, Henderson 19, Bozzetto 12, Radonjic 7, Tarozz nei, Ambrosin 5. Coach: Gramenzi

Arbitri: Enrico Bartoli, Chersicla, Bartolini