Niente recupero per l'Aprilia. A fermare il viaggio della formazione biancoceleste in direzione Carbonia, dove ieri pomeriggio si sarebbe dovuto giocare il confronto valevole come recupero del campionato di serie D, sono stati gli inconvenienti trovati ieri mattina sulla strada in direzione Roma, tappa obbligata per salire sull'aereo in direzione Sardegna. La truppa di mister Galluzzo non ha potuto dunque onorare l'impegno previsto dal calendario, ed ora la parola in merito passa al Giudice sportivo, fermo restando che è stata già indicata come quella di mercoledì 9 marzo la data per il nuovo recupero del match; le rondinelle si proiettano direttamente al confronto in programma domenica sul campo amico contro i sassaresi del Latte Dolce.