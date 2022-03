L'Opus Sabaudia torna con un punto dalla trasferta calabrese in casa dell'Omi Fer Palmi. I pontini costringono i padroni di casa al tie-break ma cedono nel finale (3-2) al termine di un match inteso, valido per il recupero della 18esima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie A3. Alla luce di questo risultato il Sabaudia guidato da coach Marco Saccucci sale a 18 punti nella classifica del girone blu, gli stessi del Falù Ottaviano ma con due partite in meno, mentre il Palmi consolida il quinto posto con 40 punti e si porta a meno uno dalla seconda posizione. «È stata una partita molto lunga, durata due ore, per noi questo è un punto guadagnato perché venire in casa del Palmi e giocare per tutto questo tempo a questa intensità fa capire che siamo una squadra in crescita e con tutta la rosa coinvolta, perché in questo match ciascuno con il suo ruolo ha dato un contributo notevole - chiarisce coach Saccucci - In settimana avevamo lavorato tanto sull'approccio ai set, perché sappiamo bene che tutto quello che lasciamo in avvio poi lo subiamo in finale e il secondo set è la conferma di questa tesi. Domenica ci giocheremo una sfida importante in cui sappiamo di dover allungare. Siamo felici di trasmettere emozioni ai nostri tifosi, mi aspetto una grande spinta domenica in casa».

IL TABELLINO

Omi Fer Palmi--Opus Sabaudia 3-2

OmiFer Palmi: Paris 3, Rosso 9, Marra 8, Laganà 28, Soncini 17, Remo 5, Filanoti (L), Fortunato (L), Russo 4. N.E. Nicolò, Gitto, Pellegrino, Prespov. All. Polimeni. Opus Sabaudia: Schettino 0, Zornetta 23, Miscione 10, Calarco 7, Meglio (L), Tognoni 6, Recupito (L), Rossato 9, Torchia (L), Conoci 0, Palombi 0, Ferenciac 8, De Vito 0, Pomponi 2. N.E. All. Saccucci

ARBITRI: Spinnicchia e Palumbo.

PARZIALI: 20-25, 25-20, 25-16, 21-25, 15-12

Durata set: 29', 26', 26', 27', 18'; tot: 126'.