Una dietro l'altra, tanto per gradire e per rimettere un po' le cose a posto. Il tutto con rotazioni limitate (tanto per cambiare). La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, ieri sera, ha portato a casa un'altra importante vittoria superando nel finale San Severo con il punteggio di 79-78. A mettersi sulle spalle la squadra, quando è stato il momento di farlo, l'americano Terry Henderson Jr capace nei minuti finali di fare il bello e cattivo tempo e di regalare a Latina una vittoria, lo ripetiamo, di vitale importanza per il prosieguo del campionato.

IL TABELLINO

Latina79 San Severo78

(20-19; 23-29; 18-16; 18-14)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Durante 4, Passera 2, Veronesi 11, Donati ne, Mouaha 13, Henderson 27, Bozzetto 4, Radonjic 12, Fall 6, Bagni ne, Ambrosin ne. Coach: Gramenzi

Allianz Pazienza San Severo

Tortu 21, Bertini, Serpilli, Sabin 21, Piccoli 3, Berra 6, Pepper 16, Petrushevski, Moretti 7, Chiapparini, De Gregori 4. Coach: Bechi.

Arbitri: Masi (Firenze), Giovannetti (Rivoli, Torino), Ugolini (Forlì)