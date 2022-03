Quando vinci una gara, peraltro molto importante, per un solo centesimo, dimentichi in fretta l'amarezza del giorno prima, quando il quarto posto ti aveva negato una medaglia ormai certa. Tutto questo è successo a Giulia Valleriani di Latina, atleta di 17 anni in grande ascesa, capace di salire sul gradino più alto del podio nel gigante ai campionati italiani Aspiranti di San Martino di Castrozza organizzati dallo Sci Club Trentino Us Primiero.

La sciatrice del capoluogo, in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri a Selva di Val Gardena, ha preceduto di un solo centesimo la vincitrice dello slalom, Emilia Mondinelli del Sansicario (in questa gara Giulia, come dicevamo, è giunta quarta). Ancora una volta, al terzo posto, Francesca Carolli del Sai Napoli staccata di 9 decimi.

«Sono davvero felice per Giulia ma anche per la famiglia (sua mamma, Anna Rita Di Manno, è stata un'ottima cestista) perché non è facile lasciar partire da Latina una ragazzina per trasferirsi a Selva di Val Gardena, alla rincorsa di un sogno - ha spiegato il Comandante del Centro Sportivo Carabinieri, Davide Carrara - ma per l'Arma il senso di tesserare questi giovani così presto è proprio rivolto a chi abita lontano dalla neve e trova difficoltà a esprimere un talento che è ancora tutto da scoprire. Onore, dunque, alla scelta fatta dalla famiglia. È anche il frutto del buon lavoro fatto nel centro sud da Truddaiu fino all'anno scorso. Questo per Giulia rappresenta il primissimo passo di un percorso che è ancora lunghissimo. Sono proprio curioso di vederla all'opera agli italiani Giovani e agli Assoluti».