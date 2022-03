Il tris è servito. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, anche ieri sera, ha fatto valere il fattore campo e nel "fortino" del PalaBianchini è arrivato lo "scalpo" eccellente con il successo a spese della OraSi Ravenna: 88-84 il finale. Terzo successo consecutivo e classifica che respira ulteriormente in attesa di una fase regolare del campionato che porterà i nerazzurri a giocare tre partite su quattro lontano dal PalaBianchini. Ieri, intanto, è arrivata la terza vittoria consecutiva con cinque giocatori in doppia cifra e con Veronesi ed Henderson a fare la differenza nel finale.

Serie A2 Old Wild West

