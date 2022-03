E sono quattro. La Benacquista Latina Basket c'ha preso gusto davvero e dopo le tre vittorie interne consecutive si concede il lusso di un poker espugnando con una gara dominata il parquet di Nardò, squadre terzultima in classifica. I ragazzi di coach Gramenzi si confermano tra le squadre più in forma del momento e viaggiano con il piede pigiato sull'acceleratore centrando così un filotto che gli permette di risalire la classifica. I nerazzurri sono decimi, a pari punti con l'Eurobasket Roma con 20 punti e una crisi di risultati che ormai è un lontano ricordo dopo che il 2022 era cominciato in modo disastroso. Oggi, come detto, non c'è stata storia con il team pugliese battuto con un perentorio 102 - 88.

Next Nardò . Latina Basket 88- 102

( 26-29, 50-57, 63-89)

Next Nardò

Poletti 26, Fallucca 13, Ferguson 6, La Torre, Leonzio 8, Mirkovski n.e., Jerkovic 7, Jankovic n.e., Boccassino, Albanese n.e., Thomas 24, Amato 4.Coach Gandini. Vice Quilici.

Benacquista Latina Basket

Durante 2, Passera 7, Veronesi 15, Mouaha 11, Jackson 5, Henderson 25, Bozzetto 10, Radonjic 10, Tarozzi, Fall 15, Ambrosin 2.Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Arbitri: Ursi Stefano di Livorno, Centonza Michele di Grottammare (AP), Tarascio Sebastiano di Priolo Gargallo (SR)