Il Comune di Aprilia celebra l'esordio nella serie A1 di pallavolo di Giulia Bucci, schiacciatrice-libero classe 2002 residente in città, che lo scorso 28 febbraio ha infatti l'esordio nel campionato della massima serie con la Roma Volley Club, società nella quale milita da due stagioni, nell'incontro in casa contro l'Igor Novara. Una bella soddisfazione per la giovane atleta e anche per la seconda città della provincia di Latina, visto che Giulia vive ed è cresciuta ad Aprilia. Proprio per questo motivo l'amministrazione comunale in questi giorni ha voluto ricevere personalmente Giulia nel corso di un incontro con il sindaco Antonio Terra e il consigliere comunale Francesco Grasso, un incontro nel quale Giulia è stata insignita del riconoscimento di "rappresentante dela città" per il suo 'battesimo' in A1.