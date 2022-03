La Manifestazione che si svolge sulle acque del Lago di Paola antistanti la Sede ANMI ed il Santuario di S. Maria della Sorresca, vede la partecipazione di atleti nazionali ed internazionali che si daranno battaglia a colpi di vento di poppa e di bolina in regate continue fino alle ore 15.00 di domenica. Al termine seguirà premiazione del titolo di Campione d'italia 2022 in base alla classifica a punti ottenuta.

Dal 25 al 27 marzo 2022 si svolgerà il Campionato Italiano Open Modelvela "Classe IOM" organizzato dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Sabaudia in collaborazione con il 1° Circolo Velico Remiero Terracina, con il Patrocinio del Comune di Sabaudia e sponsorizzato da CRA dell'Agro Pontino.

