Dalle sette sconfitte consecutive alle cinque vittorie una dietro l'altra, il passo è stato breve ma deciso. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua a prendersi la scena di questo finale di stagione regolare nel girone "Rosso" di A2 e lo sta facendo a suon di vittorie, l'ultima delle quali, per nulla scontata, è arrivata ieri a Fabriano, contro una squadra che sino all'ultimo ha provato a tenere testa alla squadra di Gramenzi, dopo aver fatto partita pari praticamente sino all'intervallo: 79-87 e quinto successo consecutivo per i nerazzurri che ora guardano alle sfide finali con Stella Azzurra, sabato prossimo e Scafati, con l'ottica di chi potrebbe anche trovare modo e tempo, ammesso e non concesso che non l'abbia già fatto, per costruirsi un'altra reputazione in questo campionato.

Fabriano Latina Basket - 79 - 87 (28-23; 17-27; 19-17; 15-20)

Ristopro Fabriano

Tommasini 12, Smith 13, Re, Onesta ne, Caloia ne, Matrone 3, Gulini, Marulli 7, Santiangeli 19. Thioune 13, Hollis 12. Coach: Ciarpella.

Benacquista Latina Basket

Durante 4, Passera 2, Veronesi 7, Mouaha 3, Jackson 18, Henderson 13, Bozzetto 4, Radonjic 16, Fall 18, Ambrosin 2. Coach: Gramenzi.

Arbitri: Wassermann, Tallon, De Biase