Latina si prepara, dalle 9.30 di questa mattina con il via, in contemporanea con decine di altre città italiane ed estere, ad essere ostaggio prima della 37esima edizione di Vivicittà, la kermesse internazionale targata Uisp e successivamente dell'invasione dei tifosi del Bari (circa 2300), pronti a sostenere la propria squadra nel match (ore 17.30) contro il Latina al "Francioni". Tutto bello, per carità, ma due eventi così importanti nel cuore del comune capoluogo creeranno, come è già accaduto in passato, problemi di viabilità. Anche perché molte ore prima del match tra Latina e Bari, in programma come detto allo stadio "Francioni" alle 17.30, le zone adiacenti allo stadio (addirittura verrà chiusa la strada sino al Liceo Scientifico "G.B. Grassi") verranno interdette al traffico. Sarà, dunque, una domenica di sofferenza per chi vorrà mettersi in macchina e raggiungere il centro e, successivamente, trovare parcheggio. Il percorso della 37esima edizione di Vivicittà, quest'anno "Corsa per la Pace", è stato modificato rispetto al recente passato, al fine di consentire lo svolgimento del "Mercatino della Memoria" in piazza del Popolo e di valorizzare zone della città meno centrali. Alle 9,30, in contemporanea con tutti gli altri Vivicittà italiani, si partirà come sempre dal Parco "Falcone e Borsellino", confermato anche come traguardo finale, e si proseguirà lungo due giri da cinque chilometri che si svilupperanno nel quartiere Pantanaccio, lungo via Epitaffio e via dei Volsci. Altro punto forte dell'evento sarà la camminata ludico motoria, iniziativa del tutto gratuita organizzata dall'associazione "Cammino" presieduta da Pino Ciavolella. Si tratta di un gruppo specializzato in escursionismo e nell'organizzazione di passeggiate adatte a tutti, con le quali si conciliano attività fisica, socializzazione, cultura e scoperta del territorio. Subito dopo lo start i partecipanti alla camminata attraverseranno il centro storico e con i racconti e le spiegazioni dell'architetto Giovanni Cassia rivivranno la storia delle piazze e degli edifici di Fondazione.