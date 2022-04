Mastica amaro la Top Volley Cisterna nella domenica di Pasqua trascorsa in terra emiliana. Nella prima partita del girone all'italiana del play off per il quinto posto e per la qualificazione alla Challenge Cup, il sestetto di Soli rimedia una sonora sconfitta dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza al termine di una partita dove, bisogna dirlo, soltanto a sprazzi si è vista la squadra che in maniera meritata aveva conquistato la qualificazione ai play off scudetto.

Piacenza 3 - Cisterna 0

(25-18; 25-22; 25-22)

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Lagumdzija 17, Russell 16, Recine 7, Stern, Antonov, Rossard (ne), Scanferla (L), Cester (ne), Pujol 1, Holt 6, Tondo (L), Caneschi 3, Catania. All.: Bernardi.

Top Volley Cisterna

Zingel 3, Dirlic 4, Cavaccini (L), Saadat 6, Wiltenburg, Giani 1, Maar 12, Rinaldi 11, Picchio, Bossi 1, Baranowicz 1, Raffaelli 8. All.: Soli.

Arbitri: Boris, Rossi.

Note: Gas Sales Bluenergy Piacenza: ace 7, err.batt. 9, ric.prf. 34%, att. 55%, muri 4. Top Volley Cisterna: ace 4, err.batt. 14, ric.prf. 18%, att. 45%, muri 5. Mvp: Aaron Russell (Gas Sales Bluenergy Piacenza)