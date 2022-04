Lo sport, in questo caso la pallacanestro, è fatto, anche e soprattutto, di belle storie da tramandare ai posteri. Pronte a nascere e a svilupparsi lì dove il credo che viene impartito ai giovani è un qualcosa di molto serio. In casa Smg Latina conoscono a memoria il significato e l'importanza di sport di base. In giro per l'Italia, tra serie A2 e B, ci sono tanti giocatori che farebbero comodo, perché no, anche alla stessa Benacquista Assicurazioni Latina Basket, la squadra della città e tutti figli di un vivaio tra i migliori in Italia.

Questo ed altro ancora per dire che il Settore squadre nazionali ha segnalato Maickcol Giuliano Perez della Smg Latina per prendere parte al Junior NBA Europe and Middle East Selection Camp annuale che si terrà in Italia, a Roma, dal 4 all'8 maggio 2022.

L'obiettivo del Jr. NBA Europe and Middle East Selection Camp è quello di valutare e selezionare 10 ragazzi e altrettante ragazze per rappresentare l'Europa e il Medio Oriente al Jr. NBA Global Championship che si terrà a Orlando, in Florida, dal 2 al 7 agosto 2022.

Grande soddisfazione in casa "orange" per questa segnalazione che fa seguito alla recente convocazione nella Nazionale Under 16 dello stesso Perez, uno dei prospetti cestistici di maggior spessore in casa pontina.