Dopo il blitz a Milano, la Top Volley Cisterna si conferma anche in casa contro la Prisma Taranto con un convincente 3-0. Un risultato che permette ai pontini di avere un piede e mezzo nella fase finale che porta all'unico posto disponibile per l'Europa. Una prova corale che vede in Zingel l'Mvp del match.

Cisterna 3 Taranto 0

(25-15; 31-29; 25-22)

Top Volley Cisterna

Zingel 8, Cavaccini (L), Wiltenburg, Giani 1, Maar 14, Rinaldi 1, Dirlic 10, Picchio ne, Bossi 5, Baranowicz 1, Raffaelli 12. All.: Fabio Soli.

Gioiella Prisma Taranto

Stefani, Laurenzano (L), Alletti 7, Falaschi 1, Randazzo 11, Gironi 3, Sabbi 16, Freimanis 7, Di Martino 3. All.: Di Pinto.

Arbitri: Marco Turtù e Serena Salvati

Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 8, ric.prf 37%, att. 51%, muri 10. Gioiella Prisma Taranto: ace 4, err.batt. 21, ric.prf 33%, att. 40%, muri 6. MVP: Zingel.