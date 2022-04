Perfetta ed esplosiva che, tradotto i numeri, significa qualificazione matematica alla Final Four e secondo posto ipotecato. Il play off per il quinto posto sembra essere un inno alla gioia per la Top Volley Cisterna, capace ieri sera di demolire sul nascere ogni velleità di Monza, dominata in lungo e in largo per tutto l'arco del match. Battuta e muro fondamentali sui quali Cisterna ha costruito la propria vittoria ed il sogno europeo continua a riempire le menti di chi sta dimostrando di meritare questo ed altro.

IL TABELLINO

Monza 0 Cisterna 3

(16-25; 16-25; 13-25)

Vero Volley Monza

Grozdanov, Karyagin 3, Calligaro ne, Dzavoronok, Orduna, Federici (L), Galliani ne, Grozer 9, Galassi 1, Katic ne, Beretta 3, Davyskiba 13, Gaggini (L). All.: Eccheli.

Top Volley Cisterna

Zingel 9, Cavaccini (L), Wiltenburg ne, Giani, Maar 12, Rinaldi, Dirlic 15, Picchio ne, Bossi 10, Baranowicz 1, Raffaelli 8. All.: Fabio Soli.

Arbitri: Armandola, Brunelli

Note: Vero Volley Monza: ace 6, err.batt. 14, ric.prf 18%, att. 39%, muri 2. Top Volley Cisterna: ace 11, err.batt. 6, ric.prf 24%, att. 65%, muri 9.