Disco rosso per Giulio Zeppieri nei quarti di finale del tabellone di ore-qualificazioni agli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma.

Il tennista di Latina è stato sconfitto in tre set dall'umbro Francesco Passaro: 4/6 6/0 6/2 in un'ora e quarantanove minuti.

Zeppieri era partito molto bene, ma una volta vinto il primo set con break decisivo al nono gioco, non ha più trovato la forza di giocare match pari contro il suo avversario che, da par suo, non ha più sbagliato nulla.

Ora per Zeppieri c'è un'ultima possibilità, lo spareggio con Ferrari per accedere al tabellone di qualificazione che prenderà il via sabato