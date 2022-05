Cisterna perde contro Verona al tie break. Un ko indolore perché i pontini chiudono il mini girone al secondo posto dietro Piacenza, guadagnando la semifinale in casa contro Monza.

Il match di ieri è stato tirato e in bilico fino all'ultimo

IL TABELLINO

Cisterna2Verona3

(24-26; 25-16; 22-25; 25-20; 17-19)

Top Volley Cisterna

Zingel 12, Cavaccini (L), Wiltenburg 2, Giani ne, Maar 12, Rinaldi 11, Dirlic 21, Picchio ne, Bossi 12, Baranowicz 2, Raffaelli 14. All.: Fabio Soli.

Verona Volley

Cortesia 7, Magalini ne, Vieira De Oliveira, Asparuhov 18, Mozic 7, Nikolic 2, Jensen Jensen Mads 29, Spirito 1, Qafarena, Wounembana 6, Zanotti 8, Donati (L), Bonami (L). All: Stoytchev.

Arbitri: Vincenzo Carcione e Antonella Verrascina.

Note: Top Volley Cisterna: ace 8, err.batt. 17, ric.prf 30%, att. 49%, muri 15. Verona Volley: ace 8, err.batt. 15, ric,prf 28%, att. 43, muri 14.