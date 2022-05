La direzione delle squadre Nazionali di nuoto, dando seguito alla notizia del rinvio al 2023 dei XXXI Giochi Mondiali Universitari, ha definito le selezioni che parteciperanno ai prossimi impegni internazionali assoluti di nuoto, in programma nei mesi di giugno e luglio. Il direttore tecnico della Nazionale, Cesare Butini, ha diramato le squadre per i Campionati Mondiali in programma dal 18 al 25 giugno a Budapest e per i XIX Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Orano dall'1 al 5 luglio. Alla rassegna iridata in terra ungherese prenderà partita anche il nuotatore di Latina, Matteo Ciampi, in forza all'Esercito. Una bella notizia per Matteo che verrà sicuramente utilizzato dal cittì azzurro per la staffetta 4X200.