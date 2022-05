Un'ora e ventinove minuti di ottimo tennis, giocando praticamente alla pari contro il russo senza bandiera, Karen Khachanov, numero 24 dell'ultima classifica mondiale. Gli Internazionali Bnl d'Italia finiscono con una sconfitta onorevole al primo turno, ma Giulio Zeppieri può essere più che soddisfatto di quello che è riuscito a fare in questi ultimi giorni al Foro Italico di Roma.

Sul campo centrale, una prima volta assoluta per lui, ha tenuto testa al suo avversario dall'inizio alla fine, trovando modo e tempo per fare, al di là dei due break, uno per set, che hanno deciso il match, partita pari contro un giocatore che il 15 luglio del 2019 si era issato addirittura al numero 8 della classifica mondiale. Questo "mille" capitolino, però, gli servirà per crescere ancora e magari, con il nuovo team alle spalle capitanato da Peppe Fischetti, di emulare molto presto le gesta del suo amico Musetti, trovando modo e tempo per guadagnare punti e posizioni in classifica mondiale. Il 6/3 6/4 finale la riprova di come Zeppieri possa davvero ad ambire ad essere inquilino stabile in questi grandi appuntamenti