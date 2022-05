L'exploit è arrivato a Napoli, dove la giovane Siria Forestiero si è aggiudicata il titolo italiano federale nella categoria A2 Allieve Gold di ginnastica artistica. Una vittoria che dà lustro alla Ginnasticaprilia, team pontino che si è distinta anche con le sue altre atlete nella kermesse nazionale. La gara che si è disputata lo scorso otto maggio maggio al Palavesuvio ha visto la giovane pontina combattere fino all'ultimo attrezzo per avere la meglio sulle dirette concorrenti, tutte fortissime e con un podio alla fine tutto laziale. Determinazione e concentrazione sono determinanti per il successo, con Forestiero che ha eseguito due gare impeccabili a distanza di poche ore una dall'altra, conquistando il gradino più alto del podio sia in qualificazione che in finalissima. Gare vinte all'attacco e non in difesa guardando senza paura l'obiettivo prefissato.



Ma non è finita qui, visto che alla finalissima di domenica si sono si sono qualificate anche altre 5 atlete della Ginnasticaprilia, nella categoria A1 dove sono giunti eccellenti piazzamenti finali, come il settimo posto di Alessandra Mihai, il 12esimo di Enrica Scalabrin, il 17esimo e il 18esimo rispettivamente per Aurora Vari e Demetra Iencinella.