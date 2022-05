Quella appena trascorsa è stata una domenica trionfale per il basket giovanile del nostro hinterland. Ancora una volta a portare in alto il nome della provincia di Latina in giro per l'Italia è stata la Smg Latina, società che da anni lavora con certosina pazienza con i giovani ottendendo risultati che fanno invidia a tutto il movimento cestistico giovanile nazionale. Anche perché Latina, una volta isola felice da questo punto di vista, oggi si aggrappa al lavoro di questo club che, nonostante le difficoltà derivanti innanzitutto dalla mancanza di impianti e poi dalla pandemia che negli ultimi due anni ha frenato il lavoro della grande famiglia "orange", ha dimostrato ancora una volta e semmai ce ne fosse stato bisogno, di essere al pari dei club più blasonati d'Italia.

Questo ed altro ancora per dire che dopo sette anni l'Smg Latina è di nuovo alle finali nazionali nella categoria Under 15. Dopo una vera e propria battaglia in quel di Pesaro, i giovani "orange" sono riusciti ad avere la meglio dei pari età pesaresi, difendendo con bravura il +11 della gara di andata al "PalaRisaliti".

Ecco le squadre qualificate alla Finale Nazionale Under 15 Eccellenza che si disputeranno dal 29 maggio al 4 giugno in Friuli Venezia Giulia nelle città di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste. I sorteggi per i Gironi si terranno martedì 17 maggio alle ore 12:30 presso la sede federale di via Vitorchiano 113.

U15 Eccellenza

Vincenti gironi regionali: Aquila Trento, Etrusca San Miniato, College Bk Borgomanero, Olimpia Milano, Stella Azzurra Roma, Virtus Bologna.

Vincenti Spareggi: Virtus Arechi Salerno, Pall. Varese, Azzurra Trieste, Smg Bk School Latina, Pall. Bernareggio, Robur Et Fides Coelsanus Varese, Scaligera Bk Verona, Basket Roma, Abc Castelfiorentino, Umana Reyer Venezia.

IL TABELLINO

Pesaro-Smg Latina 74-73 (13-22; 26-16; 23-16; 12-19)

Vuelle Pesaro: Corrin 11, Beretta, Cazzari, Pozzolesi 8, Selvatici 9, Pagnini 9, Sornatti, Cornis 19, Belli, Stable 18, Sakine. All.: Luminati. Ass.: Costa.

Smg Latina: Ravaioli 16, Tarnauceanu 8, Antinori 4, Perez 26, Talano 12, Bottoni, Macaro 7, Pistilli, Colarullo, Zanier, Cascione, De Domenico. All.: Salzano. Ass.: Gallo.