Dopo un'ora e ventisei minuti di gioco ha zittito il pubblico francese del campo numero 14 del Roland Garros: 6/3 6/4 al transalpino Jean Cuenin e via di corsa nel tabellone principale dello Slam parigino. Giulio Zeppieri riscrive la storia del tennis pontino. Per la prima volta un tennista della nostra terra entra nel tabellone principale di un major. C'è riuscito il tennista di Latina che ieri, al termine di una partita per certi versi complicata soprattutto nel secondo set, ha superato la giovane promessa francese centrando, dopo gli Internazionali Bnl d'Italia, un'altra qualificazione nel main draw di un torneo importante, e che torneo verrebbe da dire.