La Coppa Italia dopo la promozione in serie A, ovvero la ciliegina sulla torta: due esaltanti vittorie in meno di ventiquattro ore che rendono indimenticabile l'annata agonistica della Bpf Fondi, che ieri mattina ha concluso nella maniera migliore la Final Six della serie A2 di pallamano maschile della quale è stata assoluta protagonista. Diciannove vittorie su venti partite di regular season, quattro su quattro nella seconda fase: numeri che confermano una volta di più i meriti acquisiti dalla squadra rossoblù, che dopo aver ottenuto il sospirato ritorno nella massima serie a spese del Malo nella semifinale giocata sabato pomeriggio e dominata in lungo ed in largo, ieri mattina in quel di Chieti si è regalata anche il trofeo tricolore vincendo nettamente contro il Romagna (l'altra formazione promossa dopo aver vinto contro il Lanzara di Nikola Manojlovic, tecnico fondano d'adozione).