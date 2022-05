Dieci match, sul ring saliranno 17 pugili pontini (gli altri tre arrivano da Viterbo, uno, e Frosinone, due) per sette derby che promettono spettacolo e altri tre incontri da non perdere: in sunto è quello che andrà in scena stasera (sabato), in via Falcone a Sermoneta, presso la palestra The Champion, a partire dalle 18. Un evento che si preannuncia ricco di spunti interessanti, organizzato da Maurizio Centra.

Ecco il programma: Davide Bevilacqua (The Champion) sfiderà Davide Artusa (Torotopfit Latina) nei 60 kg, Daniele Ciotti (The Champion) incrocerà i guantoni con Omar Aouichaoul (Boxe Sabaudia) nei 71 kg, Giovanni Bevilacqua (The Champion) se la vedrà con Mirko Pasini (DBT Latina) nei 64 kg, Luca Morea (The Champion) affronterà Lorenzo Quadri (DBT Latina) nei 71 kg, e Matteo Venditti (DBT Latina) combatterà contro Ivan Lukoki (della Cecconi Viterbo) nei 75 kg.

E ancora altri cinque match: Fulvio Farinella (Boxe Minturno) affronterà Loris Cancanelli (Venus Frosinone) nei 54 kg, Mihai Negrea (The Champion) sfiderà Marco Monti (Boxe Sabaudia) per i 60 kg, Carlo Ciminelli (Boxe Minturno) incrocerà i guantoni con Mirko Iorio (DBT Latina), Alessandro Petrole (Boxe Priverno) sfiderà Maati Mahoul (Venus Frosinone) e Luca Del Grosso (The Champion) combatterà contro Mohamed Marzouki (Egfightgear Asd Terracina).

Insomma si tratta di dieci match di assoluto livello, con alcuni tra i migliori pugili del nostro territorio pronti a salire sul ring. La riunione sarà di grandissimo interesse.

La manifestazione, come detto, sarà firmata dall'organizzazione di Maurizio Centra, presidente della The Champion, che torna a realizzare un evento dopo oltre due anni e mezzo di stop a causa del Covid. E lo farà con un grande gala del pugilato del territorio.