Robur et Fides-Smg Latina 78-96 (15-29; 15-22; 20-21; 28-24)

Robur et Fides Varese: Bergamini 17, Bergomi 2, Moranzoni 26, Avvinti 15, Saccon, Slimani 4, Cicerale 3, Zanforlin 4, Borghi 2, Rossi 5, Mantovani, Guirguis. Coach: Santandrea. Assistente: Zanzi.

Smg Latina: Ravaioli 21, Tarnacau 14, Antinori 2, Perez 38, Talano 4, Bottoni, Macaro 4, Pistilli 2, Colarullo 6, Zanier 3, Cascione ne, De Domenico 2. Coach: Salzano. Assistente: Gallo.

Arbitri: Cotugno e Mammola

La Smg Latina supera la Robur et Fides Varese e, da prima in classifica, accede direttamente ai quarti della Finale Nazionale Under 15 Eccellenza. Ieri pomeriggio a Pordenone non c'è stata storia: troppo netto il divario tra le due formazioni, con i giovani "orange" che hanno, sin dalle battute iniziali, messo una seria ipoteca sulla vittoria finale: 78-96 il finale.