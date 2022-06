Milano87 Smg Latina34

(19-9; 26-7; 27-7; 18-11)

Olimpia Milano

Omar 11, Agnoletto 7, Lonati 14, Garavaglia 11, Gerbasio 4, Campo 8, Greco 3, Yousef 8, Belli 7, Ghezzi 2, Cortellino 8, Lomartire 4. Coach: Halabi. Assistenti: Caspani e Bonetti.

Smg Latina

Ravaioli 7, Tarnacau 2, Antinori 2, Perez 9, Talano, Bottoni, Macaro 3, Pistilli, Colarullo 5, Zanier 4, Cascione ne, De Domenico 2. Coach: Salzano. Assistente: Gallo.



Si ferma contro lo strapotere dell'Olimpia Milano la splendida avventura alle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza della Smg Latina, colpevole soltanto di essersi trovata di fronte una formazione decisamente più forte, illegale se vogliamo dirla tutta e di essere arrivata alla semifinale di ieri sera a Pordenone un po' sulle gambe: 87-34 il finale. Al di là della sconfitta, però, resta la grande impresa della Smg Latina, capace di sedere al tavolo delle grandi da società che, da oltre trent'anni, ha soltanto lavorato sui giovani, lanciandoli nei campionati che contano. Arrivare tra le prime quattro con Olimpia Milano, Aquila Trento e Virtus Bologna, tre società di A1, un sogno che si è avverato, ecco perché i ragazzi di coach Salzano vanno soltanto applauditi per quello che sono riusciti a fare in queste Finali Nazionali in terra friulana.